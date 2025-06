Sadie Sink estremamente cauta sul suo ruolo in Spider-Man | Brand New Day

Sadie Sink, fresca di successi come Jean Grey e Gwen Stacy, mantiene il massimo riserbo sul suo coinvolgimento in Spider-Man: Brand New Day. Nonostante i numerosi rumors che circolano, l'attrice preferisce concentrarsi sui probabili ruoli senza confermare nulla, lasciando spazio all'immaginazione dei fan. In occasione dei Tony Awards, Joshua Horowotz le ha chiesto se le voci fossero attendibili, ma Sadie ha scelto di deviare l’attenzione verso l’evento...

Prima Jean Grey, poi Gwen Stacy. I rumor sul ruolo di Sadie Sink in Spider-Man: Brand New Day si sprecano, ma lei non sembra intenzionata a lasciarsi sfuggire nulla. In occasione dei Tony Awards, Joshua Horowotz l’ha intervistata chiedendole se le voci su questi due personaggi fossero in qualche modo vicine alla veritĂ , ma lei ha preferito riportare l’attenzione sull’evento dedicato a Broadway e ha detto in maniera netta: “Non ne parliamo ora!”. Ecco il video: View this post on Instagram A post shared by MTV (@mtv) La prima trama di Spider-Man: Brand New Day. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

