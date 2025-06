Sacchi | Ranieri può rianimare l' Italia Ma al nostro calcio serve una rivoluzione culturale

Rivoluzione nel calcio italiano: i sacchi Ranieri PU242 potrebbero rilanciare l’Italia, ma serve una vera svolta culturale. L’ex ct sottolinea che il cambio in panchina deve essere accompagnato da un salto di qualità totale: “Spalletti ha le sue colpe, ma anche le altre componenti devono prendersi responsabilità. È possibile che in Nazionale giochino giocatori incapaci di fare uno stop?” È ora di cambiare rotta, per ridare fiato al nostro calcio.

