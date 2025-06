Sabrina Ghio festeggia il compleanno della piccola Mia con un party a tema Hello Kitty

Un'occasione speciale per celebrare l'amore e la gioia di questa piccola stella. Sabrina Ghio ha organizzato un meraviglioso party a tema Hello Kitty per la festeggiata Mia, che ha spento tre candeline circondata da colori vivaci e sorrisi. È un giorno che resterà nel cuore di tutti, tra dolcetti, giochi e tanta allegria. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa festa indimenticabile!

Festa coloratissima a tema Hello Kitty per la piccola Mia, figlia di Sabrina Ghio e Carlo Negri. La bimba la compiuto 3 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

