Sabalenka in versione grand soirée è una visione | più stretto non si poteva

Aryna Sabalenka, la tigre del tennis, si presenta in una versione da grand soiré che lascia senza fiato. Il suo abito audace e raffinato ha catturato l’attenzione di tutti, mettendo in risalto il suo stile senza confini. Dopo le fatiche di Roland Garros, chissà se si concederà un meritato riposo o se, come sempre, continuerà a sorprendere con la sua energia contagiosa. Per quello che ne sappiamo, potrebbe anche switchare alla velocità della luce e…

(Instagram) – Ilveggente.

