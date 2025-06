Russia-Ucraina | il mancato scambio dei caduti e l’attacco a Dnepropetrovsk

La recente escalation tra Russia e Ucraina ha segnato un passo indietro nei tentativi di pace. Nonostante l'inizio dello scambio di prigionieri, il mancato scambio dei caduti a Dnepropetrovsk rappresenta una battuta d’arresto grave. La tensione cresce mentre le accuse si rincorrono, minacciando di compromettere ogni speranza di dialogo. La domanda resta: riusciranno le parti a superare questo ostacolo e ritrovare un cammino verso la pace?

Ieri è stato vanificato uno degli accordi raggiunti a Istanbul che prevedeva uno scambio di salme dei soldati caduti tra Russia e Ucraina. Mentre è iniziato lo scambio di prigionieri, che avverrà a tappe, quello dei caduti non è avvenuto. La Russia ha portato sul luogo nel quale doveva avvenire il trasferimento i corpi di 6000 soldati defunti, ma non la controparte. Kiev ha accusato Mosca di barare, affermando che non era quella la data concordata, ma i russi insistono sulla loro datazione. Peraltro, il capo della delegazione russa la scorsa settimana aveva annunciato che avrebbero avviato lo scambio esattamente nel giorno in cui hanno trasportato il triste carico alla frontiera, senza che Kiev smentisse la tempistica. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Russia-Ucraina: il mancato scambio dei caduti e l’attacco a Dnepropetrovsk

