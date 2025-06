Russia soldati africani in Ucraina | assunti per produrre shampoo e mandati in guerra Ma preferiamo morire per Putin

Un annuncio di lavoro per una fabbrica di shampoo in Russia sembrava l'opportunità perfetta per Jean Onana, disoccupato di Yaoundé. Ma dietro questa offerta allettante si nascondeva un'oscura verità: soldati africani arruolati per produrre shampoo e mandati in guerra, anche se molti preferirebbero morire per Putin piuttosto che combattere. Un inganno che rivela le complessità e le sfide di un mondo in continua evoluzione.

L'annuncio di lavoro per una fabbrica di shampoo russa sembrava proprio ciò di cui Jean Onana aveva bisogno. Disoccupato nella capitale del Camerun, Yaoundé, e con grandi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Russia, soldati africani in Ucraina: assunti per produrre shampoo e mandati in guerra. «Ma preferiamo morire per Putin»

In questa notizia si parla di: Shampoo Russia Soldati Africani

Russia, soldati africani in Ucraina: assunti per produrre shampoo e mandati in guerra. «Ma preferiamo morire per Putin» - L'annuncio di lavoro per una fabbrica di shampoo russa sembrava proprio ciò di cui Jean Onana aveva bisogno. Leggi su msn.com

Russia, morti oltre 860.000 soldati di Mosca in tre anni di guerra: le cifre di Kiev sul conflitto - così come la presenza di soldati mercenari: coreani (13mila), indiani, africani (dal Burundi, Ruanda, Zambia, Tanzania, Egitto e Libia ... Leggi su ilmessaggero.it

Come combattono i soldati nordcoreani in Russia - Dall’inizio di dicembre 11mila soldati della Corea del Nord combattono in Russia nella regione di Kursk, al confine con l’Ucraina, contro le truppe ucraine. Leggi su ilpost.it