Russia Orlov | Contro detenuti per terrorismo o ucraini in atto torture sistematiche

La situazione nelle carceri russe è allarmante: torture sistematiche contro prigionieri di guerra ucraini, politici russi e detenuti accusati di terrorismo. Orlov denuncia un quadro inquietante di abusi e repressione, che solleva serie preoccupazioni sui diritti umani e la legalità nel paese. Un fenomeno che richiede attenzione internazionale e azioni concrete per difendere la dignità di chi è sotto detenzione.

(Adnkronos) – La tortura nelle carceri in Russia sta diventando sistematica. Ne sono vittima tutti i prigionieri di guerra ucraini contro cui vengono anche aperti casi penali, i prigionieri politici ucraini e tutti i prigionieri politici russi condannati per terrorismo, mentre non ci sono dati certi sull'insieme dei detenuti politici russi, denuncia in una intervista . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Russia, Orlov: “Contro detenuti per terrorismo o ucraini in atto torture sistematiche”

