In un contesto internazionale sempre più teso, le parole di Lavrov scatenano polemiche e riflessioni profonde sulla politica europea. Il ministro degli Esteri russo ha accusato Merz di avere una visione del mondo ancorata a logiche espansionistiche del passato, insinuando una mentalità pericolosa e inquietante. Un commento che riaccende il dibattito sulla percezione della Germania e sul suo ruolo nel panorama globale. Ma cosa si nasconde dietro queste dichiarazioni infuocate?

Durante un intervento riportato dall’agenzia Tass, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha attaccato Friedrich Merz, accusandolo di mantenere «una visione del mondo ancorata a logiche espansionistiche del passato». Secondo Lavrov, il cancelliere tedesco giudicherebbe la Russia con criteri che «derivano da un’eredità ideologica inquietante. Merz dà giudizi con i suoi standard. Ha ancora la mentalità della Germania di Hitler, che aveva bisogno di territorio per avere accesso a risorse naturali». Lavrov ha sottolineato che quella visione prevedeva lo sterminio di interi gruppi etnici e ha aggiunto: «E ora cerca di pensare a noi basandosi sui suoi giudizi genetici, istintivi». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Russia, Lavrov attacca Merz: «Ragiona come Hitler»

