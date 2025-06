russamento o roncopatia quali forme esistono quanto rischia la donna e come si affronta

Il russamento, o roncopatia, spesso considerato un problema solo di disturbo notturno, può nascondere rischi seri per la salute, soprattutto nelle donne. Esistono diverse forme, dall’ordinario russare alle più complesse apnee notturne, che possono compromettere cuore, cervello e altri organi vitali. Con l’aumentare della consapevolezza, è nata una disciplina medica dedicata allo studio e alla cura di questa condizione. È fondamentale conoscere i rischi e le strategie di intervento per proteggere la propria salute e quella dei propri cari.

Russare. Non stiamo parlando solo di un fastidio per chi riposa vicino a chi si lascia andare alla respirazione rumorosa notturna. Chi soffre di roncopatia, purtroppo, può avere conseguenza su organi fondamentali, come cuore e cervello, e non solo per l’apnea e la carenza di ossigeno che provoca il russamento. Studiare questa condizione è importante, tanto che è nata una nuova disciplina medica. Riunisce gli esperti l’Accademia italiana di roncologia (AIR), presentata all’ospedale Auxologico San Luca di Milano. Cosa intendiamo per roncologia. Come spiega Carolina Lombardi, specialista in Medicina del Sonno, direttore del Centro di medicina del sonno di Auxologico – Lombardia e professore di Malattie dell’apparato cardiovascolare e respiratorio presso l’Università di Milano-Bicocca “la roncologia per definizione è lo studio del russamento. 🔗 Leggi su Dilei.it