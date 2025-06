Rubate al camposanto dieci statue di bronzo È solo l’ultimo dei colpi a segno nel Varesotto

Nel cuore di Sumirago, un altro episodio di vandalismo scuote la comunità: dieci statue di bronzo rubate nel cimitero, lasciando un segno di dolore e rabbia. Questi atti di inciviltà non solo offendono la memoria dei defunti, ma devastano anche il senso di rispetto e dignità collettiva. È urgente fermare questa spirale di furti e preservare il valore della memoria. La sicurezza dei nostri luoghi sacri dipende da tutti noi.

SUMIRAGO (Varese) Ancora furti al cimitero, azioni che indignano e nel contempo amareggiano, offendendo la memoria dei defunti, ferendo negli affetti con un'inciviltà che pare non avere fine. I responsabili di questi raid non si fermano neppure di fronte a una tomba, conta solo il bottino, il metallo frutto della razzìa destinato al mercato illegale. L'ennesimo caso è stato segnalato a Sumirago, dove nelle scorse notti nel camposanto della frazione di Quinzano sono state rubate una decina di statue in bronzo. I malviventi hanno agito indisturbati, lasciando dopo il loro passaggio danni evidenti alle tombe.