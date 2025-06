Rottamazione-quater oggi termine ultimo per pagare la rata | cosa c’è da sapere

Se hai ancora una rata della Rottamazione Quater da saldare, non perdere tempo: oggi, 9 giugno 2025, è l’ultimo giorno utile. La legge concede un breve margine di tolleranza di cinque giorni, quindi affrettati a regolarizzare la tua posizione per evitare sanzioni o ulteriori complicazioni. Scopri cosa c’è da sapere per essere in regola e mantenere i tuoi vantaggi fiscali.

(Adnkronos) – Rottamazione-quater, entro oggi, 9 giungo 2025, il pagamento della rata delle cartelle in scadenza lo scorso 31 maggio. I versamenti effettuati entro tale date, sono infatti ritenuti validi in considerazione dei cinque giorni di tolleranza concessi dalla legge e dei differimenti in presenza di termini coincidenti con giorni festivi. In caso di versamento . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Rottamazione-quater, oggi termine ultimo per pagare la rata: cosa c’è da sapere

