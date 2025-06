Rottamazione quater | l’ottava rata è da pagare entro oggi 9 giugno

Se hai ancora l’ottava rata della Rottamazione Quater da pagare, sappi che la scadenza è stata prorogata a oggi 9 giugno, offrendo un’ultima occasione per mettersi in regola senza sanzioni. Chi ha rispettato i pagamenti precedenti può continuare con il piano agevolato, evitando ulteriori complicazioni. La data ufficiale rimane il 31 maggio 2025, ma questa proroga di pochi giorni rappresenta un’opportunità da non perdere.

Slitta a giugno la scadenza per saldare l’ottava rata della Rottamazione quater. Chi è in regola con tutti i pagamenti precedenti può quindi proseguire con le prossime rate del piano agevolato. La naturale scadenza è fissata in realtà al 31 maggio 2025, a cui però si devono aggiungere i classici 5 giorni di tolleranza concessi dal Fisco e lo stop per la festa della Repubblica del 2 giugno. Ecco perché la nuova deadline a cui fare riferimento slitta a lunedì 9 giugno 2025, quindi oggi. Ecco in dettaglio tutte le informazioni necessarie sulle scadenze e modalità di pagamento, con esempi concreti e istruzioni su come procedere. 🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Rottamazione quater: l’ottava rata è da pagare entro oggi 9 giugno

