Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga festeggiano il battesimo della piccola Camilla | Siamo fortunati

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno condiviso con gioia sui social il battesimo della loro dolce Camilla, festeggiato a nove mesi esatti. Un giorno speciale, all’insegna dell’amore e della semplicità, immortalato in scatti eleganti e pieni di emozione. La famiglia si è mostrata unita e radiosa, celebrando questo importante passo nella crescita della piccola. La festa di Camilla è stata davvero un momento indimenticabile…

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno festeggiato il battesimo della loro piccola Camilla, nel giorno esatto in cui la bimba ha compiuto nove mesi. Sui rispettivi profili social le foto del giorno, all’insegna della sobrietà, con l’attrice siciliana che per l’occasione ha scelto un abito monospalla lungo a colonna, firmato Pronovias, rosa confetto, con scollatura sulla schiena e maxi fiocco, mentre il papà ha optato per un discreto total brown, con l’eccezione della camicia bianca. Molto bella e significativa anche la caption di accompagnamento al post: “È stato un giorno importante ed emozionante – ha scritto Cannavò,che ha ormai abbandonato il nome d’arte di Adua Del Vesco, con l’eccezione del profilo Instagram – Pensando a tutto quello che succede nel mondo, giornate come queste ti fanno capire quanto siamo fortunati e quanto lo è nostra figlia. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it