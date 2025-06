Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga festeggiano il battesimo della figlia le foto della cerimonia in rosa

Un giorno speciale di gioia e amore per Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, che hanno celebrato con affetto il battesimo della loro adorata Camilla. La cerimonia, un dolce trionfo di rosa e sorrisi, ha riunito famiglia e amici in un’atmosfera magica e intima. Scopri le immagini più belle di questa festa indimenticabile dedicata alla loro primogenita, nata lo scorso settembre. Continua a leggere per immergerti in questi momenti di pura felicità.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno festeggiato il battesimo della figlia Camilla. Per l'occasione hanno organizzato una festa insieme a parenti e amici curata nei minimi dettagli. Su Instagram alcune immagini del giorno dedicato alla loro primogenita, nata lo scorso settembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

