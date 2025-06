Rosa Di Grazia | “Dopo Amici ero spaesata in piena emergenza Covid Ho sofferto di depressione”

Rosa di Grazia, ex allieva di Amici, ha condiviso il suo percorso emotivo, svelando come la sua esperienza nel talent sia stata accompagnata da momenti di grande difficoltà, soprattutto in piena emergenza Covid. Dopo aver affrontato l'ansia e la confusione, Rosa ha deciso di aprire il cuore e raccontare le sfide di quel periodo, dimostrando che anche nelle luci della ribalta si celano battaglie interiori. Continua a leggere per scoprire come ha trovato la forza di risalire.

L'ex allieva di Amici Rosa Di Grazia ha ricordato la sua esperienza nel talent show di Canale5 dalla quale ne uscì "spaesata". Una volta tornata a casa ha vissuto un momento difficile: "Ho vissuto un periodo di depressione, sono stata male", le parole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Rosa Grazia Amici Spaesata

Amici, Rosa Di Grazia verso il Grande Fratello? Parla l'ex allieva del talent show di Maria De Filippi - Rosa Di Grazia, ballerina della 20ª edizione di Amici, apre il suo cuore raccontando senza riserve il suo percorso tra palco e telecamere.

Amici, Rosa Di Grazia verso il Grande Fratello? Parla l'ex allieva del talent show di Maria De Filippi - La ballerina della 20esima edizione di Amici, Rosa Di Grazia, ha ricordato la sua esperienza nella scuola di Canale 5 e parlato della possibilità di partecipare al Grande Fratello. Leggi su comingsoon.it

Rosa Di Grazia si racconta: «Dopo Amici ho affrontato la depressione, ma i miei sogni mi hanno salvata» - Tra i volti più amati della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi c'è anche Rosa Di Grazia, la giovane ballerina che, con determinazione e ... Leggi su quilink.it

Rosa Di Grazia: il percorso da Amici alla lotta contro la depressione e le aspirazioni future - Sogna una carriera nel cinema, mantenendo legami con i compagni della trasmissione. Leggi su ecodelcinema.com