Rometta riapre l' ufficio del giudice di pace

giustizia fondamentale per il territorio. La riapertura dell’ufficio rappresenta un passo importante verso una maggiore vicinanza alle esigenze dei cittadini, garantendo tempi più rapidi e servizi essenziali. Un segnale di rinascita e speranza che rafforza il senso di comunità e fiducia nelle istituzioni. La comunità di Rometta ora può guardare con rinnovato entusiasmo al futuro, sicura che la giustizia sia più accessibile che mai.

Riapre a distanza di un anno l'ufficio del giudice di pace di Rometta. Stamane la cerimonia con un simbolico taglio del nastro e il brindisi augurale a cui hanno partecipato autorità civili e militari. Un momento di particolare rilevanza per la comunità che vede il ritorno di un presidio di.

