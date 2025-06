Roma tragedia a Villa Pamphili | possibile strangolamento per la neonata trovata morta

Tragedia sconvolge Roma: una neonata di circa sei mesi è stata trovata senza vita a Villa Pamphili, e le prime ipotesi suggeriscono un possibile strangolamento. Le autorità sono al lavoro per chiarire la dinamica degli eventi, in attesa dei risultati del DNA che potrebbero rivelare l’identità della piccola e della donna ritrovata a pochi metri di distanza. La comunità si stringe attorno a un mistero che scuote il cuore della città, mentre le indagini proseguono con urgenza.

Ipotesi strangolamento per la piccola trovata morta nel parco, in attesa dei risultati del DNA per identificare lei e la donna ritrovata a pochi metri di distanza. Indagini in corso per ricostruire la dinamica della tragedia.. Roma – Potrebbe essere morta per strangolamento la bambina di circa sei mesi trovata senza vita sabato scorso all’interno di Villa Pamphili, uno dei parchi storici più grandi della Capitale. È questa l’ipotesi al momento più accreditata dagli inquirenti, che stanno conducendo le indagini sotto il coordinamento della Procura di Roma. L’autopsia eseguita sul corpo della piccola ha evidenziato segni compatibili con una possibile morte per asfissia, ma sarà necessario attendere ulteriori accertamenti medico-legali per confermare con esattezza le cause del decesso. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it