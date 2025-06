Roma tra mercato e rinnovi | intesa con l’Al Hilal per Angelino novità su Svilar

Roma si trova al centro di un vortice di trattative e decisioni cruciali: tra rinnovi, mercato e la possibile chiamata di Ranieri come CT, l’ambiente giallorosso vive ore di grande tensione. In questa frenesia, si delineano i futuri di Angelino e Svilar, con la società pronta a fare importanti mosse per rafforzare la rosa. Tra sogni e sfide, la capitale si prepara a scrivere un nuovo capitolo, dove ogni scelta potrebbe cambiare il volto della squadra.

Sono ore frenetiche quelle che si stanno vivendo in casa Roma, con l'attesa per capire ciò che deciderà Ranieri riguardo la possibilità di accettare l'incarico come CT dell'Italia. Oltre alla situazione di Sir Claudio, a tenere banco è sia la questione del rinnovo di contratto di Mile Svilar sia il calciomercato, con il club giallorosso che potrebbe presto salutare Angelino. Tra Angelino e l'addio c'è solo Theo Hernandez. Partiamo proprio da quella che è la vicenda legata all'esterno spagnolo, che è finito sul taccuino dell'Al Hilal di Simone Inzaghi, che sta provando a far spesa in Italia. La prima scelta della formazione saudita resta però tuttora Theo Hernandez, seguito anche dall'Atletico Madrid, nonostante fino a questo momento non si sia riusciti ad arrivare alla fumata bianca.

