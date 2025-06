Roma torna di moda Scamacca | l'Atalanta lo valuta 25 milioni

Roma torna di moda, con Scamacca al centro del mercato: l’Atalanta valuta il suo cartellino a 25 milioni. L’estate calcistica si accende a Trigoria, dove la Roma punta a essere protagonista assoluta, pronta a regalare a Gasperini un colpo di grande impatto. La sessione estiva promette emozioni e colpi di scena: ecco come si sta delineando il futuro dei giallorossi.

