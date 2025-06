Roma rubano auto su commissione e organizzano tutto via app | fermati con contanti coltelli e jammer

A Roma, un blitz ha smantellato una rete di ladri d'auto che operava interamente tramite app di messaggistica. I criminali, armati di coltelli e jammer, pianificavano e portavano a termine i furti con precisione. Due uomini sono stati arrestati, e sequestrati migliaia di euro e strumenti utilizzati per le attivitĂ illecite. La lotta contro la criminalitĂ si fa piĂą efficace: scopriamo come le tecnologie possono aiutare a contrastare il crimine e proteggere i cittadini.

© Notizie.virgilio.it - Roma, rubano auto su commissione e organizzano tutto via app: fermati con contanti, coltelli e jammer

