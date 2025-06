Roma Riquelma preme per Paredes | il Boca Juniors tratta con il giocatore

La Roma si prepara a una sessione di mercato cruciale, con Riquelma e Paredes al centro delle attenzioni. I giallorossi puntano a rinforzare la rosa per alimentare un progetto ambizioso, sotto la guida di Gasperini, che richiede interpreti affidabili per il suo scheletro tattico. La trattativa con il Boca Juniors per Paredes si intensifica, mentre il futuro di altri talenti resta in bilico: il mercato entra nel vivo e ogni mossa sarĂ decisiva.

Il calciomercato entra nel vivo e per la Roma sarĂ una finestra di trattative da non sbagliare. I giallorossi vogliono infatti dar vita ad un progetto ambizioso sotto ogni punto di vista, costruendo una rosa completa e ben fornita in ogni reparto. Il neo allenatore Gian Piero Gasperini avrebbe bisogno di uomini funzionali per il suo credo calcistico, per quel 3-4-2-1 diventato un vero e proprio mantra. In questa categoria potrebbe non rientrare Leandro Paredes, sempre piĂą in bilico dopo un finale di stagione a due facce. L'argentino è tornato focale grazie a Claudio Ranieri ma, al tempo stesso, ha ottenuto poco minutaggio nell'arco degli ultimi mesi.

