Roma | Ranieri può tornare in panchina per la Nazionale riflessioni in corso

Il calcio spesso sorprende, e Claudio Ranieri ne è l’esempio vivente. Dopo un avvio di carriera in crescendo, il tecnico romano si trova ancora al centro delle attenzioni nazionali, con voci di un possibile ritorno in panchina per la Nazionale. La sua passione non si spegne, e il suo futuro potrebbe riservare ancora emozioni inaspettate. Ma sarà davvero il capitolo finale di una leggenda? Il tempo ci dirà.

Roma 9 giugno 2025 - Sembra tormentato il finale di carriera di Claudio Ranieri, incapace di essere lasciato al proprio futuro da pensionato, richiamato sempre in panchina. Prima fu il Cagliari a convincerlo a un'ultima corsa dove ha ottenuto una meravigliosa promozione prima e una stupenda salvezza poi. Quello doveva essere l'epilogo: il ritorno di Ranieri in Sardegna per l'ultimo capitolo della sua storia. Gli dei del calcio non erano ancora intenzionati a lasciare andare il meraviglioso tecnico romano. La sua Roma era in difficoltà e dopo l'esperienze fallite di De Rossi e Juric, si è deciso proprio di richiamare l'esperto allenatore classe 1951 per provare a salvare la stagione.

