Roma Paredes può salutare | il Boca Juniors torna alla carica

Roma e Paredes, un legame che si avvicina alla fine. Dopo la cessione di Angeliño all’Al-Hilal, le voci di addio per il centrocampista argentino si fanno sempre più insistenti, lasciando i tifosi con il fiato sospeso. La stagione potrebbe riservare ancora sorprese: il mercato non dorme mai, e ogni mossa potrebbe cambiare gli equilibri in giallorosso. Resta con noi, perché il futuro della Roma è tutto da scoprire.

La Roma ha formalizzato la cessione di Angeliño all`Al-Hilal e nella giornata di oggi anche Leandro Paredes si è avvicinato all`addio. Il centrocampista. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

