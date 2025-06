Roma oltre le mura | percorso guidato e drammatizzato da Monte Ciocci al Borghetto dei Fornaciari

Scopri Roma oltre le sue mura tradizionali con un emozionante percorso guidato e drammatizzato da Monte Ciocci al Borghetto dei Fornaciari, sabato 14 giugno a partire dalle 10. Un’occasione unica per rivivere la storia recente della città attraverso narrazioni coinvolgenti e l’esplorazione di luoghi industriali e naturalistici nascosti. Un modo originale per riscoprire il volto autentico di Roma, lontano dai soliti percorsi turistici. Non perdere questa esperienza esclusiva!

Sabato 14 giugno, a partire dalle ore 10, secondo appuntamento di Art Sharing Roma ETS per la ri-scoperta della storia recente di Roma attraverso la narrazione e l’esplorazione dei luoghi industriali e naturalistici della cittĂ . In programma un percorso guidato da Monte Ciocci al Borghetto. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Roma oltre le mura: percorso guidato e drammatizzato da Monte Ciocci al Borghetto dei Fornaciari

