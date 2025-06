Roma maxi furto a casa di Massimo Ferrero | rubati i gioielli della moglie

Roma ancora sotto choc per il maxi furto a casa di Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria. I ladri hanno fatto irruzione e rubato i gioielli della moglie, lasciando dietro di sé un brandello di mistero. Le indagini, focalizzate su videosorveglianza e testimonianze, cercano di fare luce sull’accaduto. Una vicenda che mette in allarme la sicurezza dei personaggi pubblici e alimenta il dibattito sulla protezione delle figure di spicco.

L'ex presidente della Sampdoria finisce di nuovo nel mirino dei ladri. Le indagini si concentrano sulla videosorveglianza e sulle testimonianze. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

