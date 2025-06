Roma lega il gatto alla ringhiera del balcone e lo lancia in aria

Roma si scuote di fronte a un episodio inquietante: un gatto legato e lanciato in aria dal suo proprietario nel quartiere Monte Mario ha suscitato shock e sdegno. La diffusione del video ha acceso i riflettori su maltrattamenti animali, portando le autorità a intervenire con fermezza. Ora, mentre il caso si sviluppa, la comunità si chiede come tutelare meglio i nostri amici pelosi e garantire che simili atrocità non si ripetano.

Roma, 9 giugno 2025 – Un gatto legato con una corda a una ringhiera, detenuto in condizioni pericolose, e poi strattonato e lanciato in aria dal suo proprietario. Accade a Roma, nel quartiere Monte Mario. Un video circolato online ha documentato tutto, scatenando l’indignazione dell’opinione pubblica. Dopo l’intervento della Polizia Locale di Roma Capitale – XIV Gruppo, che aveva sequestrato l’animale l’11 maggio scorso, il Pubblico Ministero ha disposto il dissequestro pochi giorni dopo, non ritenendolo necessario ai fini dell’indagine. Ma per LNDC Animal Protection e l’On. Patrizia Prestipino, Garante per la Tutela degli Animali del Comune di Roma, non è accettabile che un caso del genere venga trattato con leggerezza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: Roma Gatto Ringhiera Aria

Gatto legato a una corda e fatto saltare dal balcone a Roma: il giudice nega il sequestro - Un episodio scioccante segna ancora una volta il cuore di Roma: un gatto brutalmente lanciato dal balcone da un proprietario, nonostante le immagini e le indagini in corso.

Gatto legato a una corda e lanciato da un balcone a Roma, il giudice nega il sequestro - A Roma un gatto è stato maltrattato e lanciato con una corda: indignazione pubblica e appello per un nuovo sequestro preventivo. Leggi su blitzquotidiano.it

Gatto legato a una corda e fatto saltare dal balcone a Roma: il giudice nega il sequestro - L’animale è stato dissequestrato e ora Lndc e la Garante dei diritti degli Animali della Capitale chiedono giustizia e nuove m ... Leggi su corriere.it

A roma un gatto legato e lanciato da un balcone scatena proteste e polemiche sociali - A Roma, un video mostra un gatto maltrattato nel quartiere Monte Mario; la polizia locale sequestra l’animale ma il pubblico ministero ordina il dissequestro, suscitando proteste di Lndc Animal Protec ... Leggi su gaeta.it