Aggiornamenti scottanti emergono dalla scena di Villa Pamphilj, dove sono stati trovati i corpi di una donna e della sua bambina di cinque mesi. Le indagini, condotte dalla procura di Roma, puntano a fare luce sulle cause di questa tragedia, mentre l’autopsia ha escluso la denutrizione, rivelando un ematoma sulla piccola. La comunità aspetta con ansia risposte chiare su questo enigma inquietante...

Proseguono le indagini coordinate dalla procura di Roma per chiarire le circostanze della morte della donna e della sua bambina di cinque mesi, i cui corpi sono stati scoperti sabato scorso all’interno del parco di Villa Doria Pamphilj. L’autopsia, eseguita dai medici legali dell’università Sacro Cuore, ha confermato che i due corpi non presentano segni di denutrizione. La bambina mostrava un ematoma alla testa, ma secondo i primi riscontri, la causa del decesso non sarebbe da collegare a quel trauma. Più probabile l’ipotesi del soffocamento. Sarebbe invece l’overdose a spiegare la morte della madre, ma si attendono i risultati dell’esame tossicologico. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Roma, le ultime sui due corpi ritrovati a Villa Pamphilj

