Roma ha già un nuovo allenatore | arriva Gian Piero Gasperini

Roma dà il via a una nuova era calcistica con l’arrivo di Gian Piero Gasperini, un vero maestro del gioco. Dopo quasi un decennio di successi all’Atalanta, il tecnico italiano si prepara a guidare “La Loba” verso traguardi ambiziosi, con un contratto fino al 2028. La sua sfida è alle porte: preparatevi a vivere emozionanti avventure sportive e a scrivere nuovi capitoli di storia giallorossa.

2025-06-06 16:56:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Un segreto aperto che è finalmente ufficiale: Gian Piero Gasperini, Nuovo allenatore del Roma. Il tecnico veterano italiano ha lasciato Atalanta pochi giorni dopo 9 anni di successo . e segni per “La Loba”. Avrà un contratto fino al giugno 2028. Questa era l’affermazione: “ Mentre Roma annuncia la nomina di Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore del club. La carriera di Gasperini è definita dalle sue tattiche creative, dalla sua dedizione al duro lavoro e dall’eccezionale sviluppo dei suoi giocatori. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: Roma Allenatore Gian Piero

Ranieri Marelli, animi accesi nel post partita di Atalanta Roma! L’allenatore sbotta dopo il rigore revocato: «Il contatto non c’è? Ma come fa a dire di no!» – VIDEO - Partita infuocata tra Atalanta e Roma, con gli animi che si scaldano nel post-gara. L’allenatore giallorosso Claudio Ranieri esprime la sua frustrazione per il rigore revocato, sostenendo che il contatto ci fosse.

«DALLA NOSTRA PARTE» Leggi il giornale: https://ilromanista.eu/prima-pagina Gian Piero Gasperini è l'allenatore della Roma fino al 2028. Ha firmato un triennale da 4,5 milioni annui più bonus; porterà con sé il vice e i preparatori. «La Roma è la mia Partecipa alla discussione

Gian Piero #Gasperini é il nuovo allenatore della #Roma. Il tecnico piemontese ha firmato un contratto triennale coi giallorossi. Foto @OfficialASRoma Partecipa alla discussione

Gian Piero Gasperini nuovo allenatore della Roma, Ranieri resta come advisor - La Roma nomina Gian Piero Gasperini come allenatore, mentre Claudio Ranieri diventa senior advisor. Leggi su msn.com

Roma, Gasperini è il nuovo allenatore. "Sfida esaltante, mi trasmette adrenalina" - La Roma ha ufficializzato che a partire dalla prossima stagione Gasperini sarà alla guida del club con un comunicato diffuso attraverso i propri canali ufficiali, insieme alla sua prima intervista da ... Leggi su sport.sky.it

Roma, Totti già sfiducia Gasperini: per la leggenda giallorossa l’ex Atalanta rischia grosso nella Capitale - Totti ammette di nutrire dubbi sulle capacità di Gasperini di adattarsi all’ambiente di Roma, poi rivolge nuovi complimenti a Ranieri ... Leggi su sport.virgilio.it