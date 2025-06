Roma giallo a Villa Pamphili | trovati morti una donna e una neonata si indaga per duplice omicidio

Una tragedia scuote Roma: a Villa Pamphili, il 7 giugno, sono stati scoperti i corpi di una donna e di una neonata, in circostanze ancora misteriose. La scena inquietante ha aperto un'indagine per duplice omicidio, lasciando la città sgomenta e alla ricerca di risposte. Restate con noi per scoprire gli sviluppi di questa drammatica vicenda.

Una tragica scoperta ha scosso Villa Pamphili, uno dei parchi più estesi di Roma: sabato 7 giugno sono stati rinvenuti i corpi senza vita di una donna e di una bambina di circa sei mesi. La donna, di circa 40 anni e probabilmente originaria dell'Est Europa, è stata trovata all'interno di un sacco nero, in uno stato di decomposizione più avanzato rispetto a quello della neonata, rinvenuta vicino a una siepe. Sebbene si ipotizzi che si tratti di madre e figlia, questa pista non è ancora confermata, soprattutto perché i due decessi potrebbero essere avvenuti in momenti diversi.

