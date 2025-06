Roma Gasperini ‘vota’ Gosens | sostituto di Angelino la posizione della Fiorentina | CMIT

Mentre Serie A si avvicina a un nuovo capitolo con le recenti conferme e novità, il calciomercato si infiamma con operazioni decisive. Roma, Gasperini e Gosens sono al centro della scena, con quest’ultimo pronto a prendere il posto di Angelino alla Fiorentina. Tra sorprese e strategie di mercato, il countdown verso le mosse più importanti è già iniziato: preparatevi a scoprire tutte le news e i colpi di scena che ci attendono nelle prossime ore.

Dopo aver quasi incasellato tutti gli allenatori sulle panchine della Serie A, è tempo anche di pensare al calciomercato, in entrata in uscita Sono ore decisive per alcune operazioni di mercato che stanno per spiccare il volo. E mentre l'Inter ha ufficializzato Cristian Chivu come sostituto di Simone Inzaghi, quest'ultimo sta lavorando per rinforzare la sua nuova squadra in vista del Mondiale per Club. Gosens (LaPresse) – Calciomercato.it L'obiettivo principale per la fascia sinistra dell' Al Hilal è, forse sarebbe meglio scrivere era a questo punto, Theo Hernandez, ma l'esterno francese non ha mai aperto a questa possibilità.