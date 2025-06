Roma Gasperini | "Ranieri in Nazionale? Deve decidere quello che si sente di fare"

Roma si prepara a un duello tra due grandi allenatori: Gasperini e Ranieri. Con il nuovo contratto firmato fino al 2028, Gian Piero Gasperini si apre sul futuro, lasciando spazio alle riflessioni: "Ranieri in Nazionale deve decidere quello che si sente di fare." Le scelte del percorso internazionale si intrecciano con la sua ambizione romana, creando un atteso capitolo di strategia e passione nel calcio italiano.

Gian Piero Gasperini, che ha appena firmato il contratto che lo legherà alla Roma fino al 30 giugno 2028, ha commentato le voci sul possibile. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Quot Roma Gasperini Ranieri

Ranieri contro Marelli sul rigore non dato alla Roma: "Come fa a dire che non c'è contatto?" e se ne va infuriato - In un clima di grande tensione, Claudio Ranieri ha espresso la sua furia ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta della Roma contro l'Atalanta, contestando un rigore non assegnato.

#Gasperini alla #Roma non so se saprà salvarlo nemmeno quel mago di Gran Signore che è #Ranieri Riuscisse a proteggerlo da sè stesso e dalle aspettative dei tifosi avrebbero fatto un discreto matrimonio Ma la Città Eterna ti divora Partecipa alla discussione

Here's how I HOPE/WISH (not a prediction) the Serie A coaching merry-go-round goes when 2025/2026 season starts: Inter: Inzaghi Milan: Conte Juventus: Mancini Napoli: Allegri Lazio: Conceicao Roma: Gasperini Atalanta: Palladino Fiorentina: Sarri Bologn Partecipa alla discussione

Roma, Gasperini: "Ranieri in Nazionale? Deve decidere quello che si sente di fare" - Gian Piero Gasperini, che ha appena firmato il contratto che lo legherà alla Roma fino al 30 giugno 2028, ha commentato le voci sul possibile approdo in Nazionale. Leggi su msn.com

Gasperini alla Roma, Totti è scettico: "Non so se essere fiducioso o no, lo valuteremo. Ranieri ha fatto un lavoro eccezionale, va ringraziato" - Quando si parla di Roma bisogna sempre tenere conto anche dell'opinione di Francesco Totti, lo storico capitano e numero 10. Leggi su eurosport.it

Italia, perché Ranieri temporeggia: la situazione, il doppio ruolo con la Roma e gli ostacoli della trattativa - L'allenatore toscano è stato sollevato dall'incarico nella giornata di domenica e ... Leggi su msn.com