Roma furti d’auto organizzati via chat | arrestati due cittadini ucraini

Roma si conferma ancora una volta teatro di trame criminali sofisticate, questa volta orchestrate tramite una chat su un’app di messaggistica. Due cittadini ucraini, esperti “specialisti delle quattroruote”, sono stati arrestati dagli agenti del distretto Tor Carbone per aver coordinato furti d’auto con un metodo collaudato e senza scrupoli. La loro rete di illeciti mette in luce l’uso all’avanguardia della tecnologia a servizio del crimine.

Usavano una nota app di messaggistica per smistare veicoli rubati. Roma, 9 giugno 2025 – Agivano come veri “specialisti delle quattroruote”, coordinando i furti d’auto tramite una chat su una nota app di messaggistica. Due cittadini ucraini, rispettivamente di 30 e 26 anni, sono stati arrestati dagli agenti del distretto Tor Carbone per furto aggravato in concorso. La dinamica era collaudata: i mandanti del furto indicavano sulla chat il punto preciso in cui lasciare i veicoli rubati. Tuttavia, a tradire i due è stata la tecnologia: il sistema di localizzazione di una delle auto sottratte ha permesso alla sala operativa della questura, allertata dalla proprietaria attraverso il numero di emergenza 112, di seguire in tempo reale gli spostamenti del mezzo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, furti d’auto organizzati via chat: arrestati due cittadini ucraini

In questa notizia si parla di: Chat Roma Furti Auto

Roma. Gruppo su app di messaggistica per gestire lo smistamento delle auto rubate - Facevano parte di un gruppo di una nota app di messaggistica dedicato agli “specialisti delle quattroruote”. Leggi su ilmetropolitano.it

Auto rubate a Roma smistate tramite app, due uomini arrestati: come agivano e come sono stati catturati - Due cittadini ucraini arrestati a Roma per furto di auto: usavano app per localizzare e parcheggiare i veicoli rubati. Leggi su virgilio.it

Furti a raffica in centro. A Tor di Nona la chat contro i ladri: “Segnalate i sospetti” - L’iniziativa promossa attraverso centinaia di volantini per rilanciare il controllo di vicinato su Whatsapp dopo l’ultimo colpo in casa. Leggi su roma.repubblica.it