Roma donna e bambina trovate morte a Villa Pamphili | C’era un uomo con un fagotto lì vicino

Una tragica scoperta scuote Roma: donna e bambina di sei mesi trovate senza vita a Villa Pamphili. Le indagini si fanno più intense, alimentate dai racconti di testimoni oculari che hanno visto un uomo con un fagotto nelle vicinanze del luogo del dramma. La presenza di tre persone, tra cui una giovane donna, potrebbe essere la chiave per risolvere questo caso inquietante. Gli investigatori sono determinati a fare luce su questa oscura vicenda.

Possibile svolta nelle indagini sulla donna e la bambina di sei mesi trovate morte all’interno di Villa Pamphili, a Roma. “Abbiamo visto un uomo con un fagotto in mano non lontano dal luogo in cui è stata trovata la bambina” hanno raccontato un gruppo di ragazzi che venerdì sera, giorno prima del macabro ritrovamento, si trovavano all’interno del parco. Ma c’è un’altra testimonianza, ancora più importante: “Erano in tre, una donna giovane che avrà avuto tra i 30 e i 40 anni, con una bambina bionda e con la pelle candida come un angioletto, e poi un uomo, anche lui giovane e magro, con il pizzetto”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Roma, donna e bambina trovate morte a Villa Pamphili: “C’era un uomo con un fagotto lì vicino”

Sono ancora in corso le indagini per risalire all'identità della donna e della bambina di 6 mesi trovate senza vita ieri pomeriggio a Villa Pamphilj. La Procura di Roma lavora a un fascicolo per duplice omicidio aggravato Partecipa alla discussione

La Squadra Mobile di Roma sta cercando un uomo che, qualche ora prima del ritrovamento dei corpi, era stato visto aggirarsi nei pressi della Villa con qualcosa in braccio. La salma della piccola (che aveva tra i 5 e i 10 mesi) era a circa 100 metri di distanza d Partecipa alla discussione

