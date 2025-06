Roma daspo urbano all’Eur per un uomo e tre donne sorpresi a prostituirsi

Sul vivace scenario dell’Eur, i carabinieri di Roma hanno adottato un forte segnale contro la relegazione delle strade al degrado e alla illegalità. Quattro cittadini romeni sono stati colti in flagrante mentre si prostituivano in via Dodecaneso e, per loro, è scattato il daspo urbano. Un’azione decisa che sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel mantenere la sicurezza e la dignità del quartiere. La lotta contro la prostituzione clandestina prosegue con determinazione.

Provvedimento dei carabinieri per quattro cittadini romeni. Roma, 9 giugno 2025 – I carabinieri hanno emesso un daspo urbano nei confronti di tre donne e un uomo, tutti di origine romena, sorpresi mentre si prostituivano in via Dodecaneso, tra viale Tupini e viale Murri, nel quartiere Eur della Capitale. L’intervento rientra nei controlli sul territorio condotti per contrastare il fenomeno della prostituzione. I quattro, identificati dalle forze dell’ordine, sono stati sanzionati in via amministrativa e allontanati dalla zona. Secondo quanto accertato, la loro presenza limitava la libera fruizione delle infrastrutture stradali, violando i divieti di stazionamento e occupazione del suolo pubblico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, daspo urbano all’Eur per un uomo e tre donne sorpresi a prostituirsi

