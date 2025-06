Roma cuore Under 16 | pareggio all’ultimo respiro con la Juventus Under 17 ko a Udine

Roma cuore under 16 protagonista di un emozionante pareggio all’ultimo respiro contro la Juventus, mantenendo vive le speranze di qualificazione ai playoff scudetto. La sfida, giocata a Trigoria, ha regalato spettacolo e colpi di scena, con i giallorossi che hanno reagito con orgoglio dopo un inizio difficile. La semifinale d’andata si conclude con un punteggio che lascia tutto aperto in vista del ritorno: ora, si preannuncia un ritorno di fuoco.

Semifinale d'andata playoff scudetto, categoria Under 16: la Roma di Mattia Scala evita la sconfitta al fotofinish e mantiene vive le speranze di qualificazione grazie a un rocambolesco 2-2 contro la Juventus, nel match giocato oggi a Trigoria. Una sfida intensa e ricca di emozioni, con i giallorossi protagonisti di una reazione d'orgoglio che lascia aperto ogni discorso in vista del ritorno. La Juventus parte meglio e sblocca il risultato nel primo tempo con Paonessa, bravo a capitalizzare un'azione offensiva dei bianconeri. La Roma accusa il colpo ma nella ripresa cambia volto, trovando il meritato pareggio con Dal Bon, che rimette tutto in equilibrio.

