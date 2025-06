Roma avanti tutta per Scamacca | ha già parlato con Gasp la trattativa con l' Atalanta

Roma avanti tutta per Scamacca: la trattativa con l'Atalanta è in fase avanzata, dopo un colloquio tra il nuovo tecnico giallorosso e l’attaccante. Quest’ultimo, presente al matrimonio del compagno di squadra, spinge con forza per tornare in Capitale. Il costo? Circa 25 milioni di euro, una cifra che potrebbe spalancare le porte a un’imminente svolta di mercato. La Roma sogna in grande e tutto sembra pronto a decollare.

