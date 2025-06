roller matera trionfa 7 1 su sasco scandiano nella finale scudetto di hockey su pista femminile

Un trionfo sfavillante quello del Roller Matera nella finale scudetto di hockey su pista femminile, con un punteggio schiacciante di 7-1 contro il Sasco Scandiano. Una vittoria che consacra le atlete lucane come vere protagoniste della stagione. La partita, ricca di emozioni e reti spettacolari, ha dimostrato ancora una volta il grande livello del movimento femminile in Italia. E questa è solo la prima di tante altre imprese da celebrare.

ROLLER MATERA 7 SASCO SCANDIANO 1 ROLLER MATERA: Meneghello, Tarrida, Lapolla, Taccardi, Luisa Lamacchia; Mazzilli, Carlucci, Larissa Lamacchia, Gaudiano, Gaudio. All. Antezza. SASCO SCANDIANO: Teli, Berti, Sarmiento, De Stefano, Yacanto; Calìa, Gimeno, Gallotta, Pisati. All. Calìa. Arbitri: Silecchia e Marinelli. Reti: pt 8.58 Luisa Lamacchia, 14.34 Larissa Lamacchia, 17.06 e 24.26 Tarrida; st 2.22 Taccardi, 8.57 Gimeno, 10.20 Taccardi, 10.34 Lapolla. Niente da fare, lo scacco al re, o per meglio dire alle regine incontrastate dell'hockey su pista femminile non è riuscito e la Rotellistica Sasco Scandianese perde la finale scudetto a Matera, per 7 a 1, dalla stessa formidabile formazione lucana, imbattuta in Italia da diversi anni.