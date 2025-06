Roland Garros 2025 lo sfogo di Binaghi dopo la sconfitta di Sinner | Sono distrutto

volte quei tre match point, rivivendo ogni emozione e delusione. La battaglia tra Sinner e Alcaraz resterà nella storia, ma per Binaghi rappresenta anche uno spunto di riflessione sulla crescita e le sfide del tennis italiano. È un momento di intensa passione che ci invita a sostenere con ancora più forza i nostri talenti. E ora, guardiamo avanti, pronti a riscrivere nuovi capitoli di questa avventura sportiva.

Il presidente della Fitp Angelo Binaghi non ha ancora digerito la sconfitta di Sinner nella finale contro Carlos Alcaraz al Roland Garros 2025, uno scontro epico che ha visto trionfare lo spagnolo al termine di oltre cinque ore di gioco. “Sono distrutto, non ho dormito. Ieri sera ho rivisto 600 volte quei 3 match point, è stato drammatico”, ha detto Binaghi a ‘Un Giorno da Pecora’ su Radio1. “Sono distrutto, non dormito, ieri sera ho rivisto 600 volte quei 3 match point, è stato drammatico”, dice Angelo Binaghi a #ugdp @Radio1Rai — Un Giorno da Pecora (@1giornodapecora) June 9, 2025 Binaghi: “Pazzesco Nazionale calcio in chiaro in tv e Sinner no”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roland Garros 2025, lo sfogo di Binaghi dopo la sconfitta di Sinner: “Sono distrutto”

