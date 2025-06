Roghi nel Salento decine d’interventi Vasto incendio tra Castro e Santa Cesarea

Un vasto incendio divampato tra Castro e Santa Cesarea Terme, che ha richiesto decine di interventi dei vigili del fuoco. L’emergenza estiva si conferma una minaccia reale per il Salento, mettendo a dura prova la sicurezza e l’ambiente locale. La notte si avvicina e i soccorritori continuano a lavorare senza sosta per domare le fiamme e proteggere il territorio, ma la preoccupazione resta alta.

CASTROSANTA CESAREA TERME – Gli incendi rappresentano uno dei pericoli più temuti dell’estate ormai alle porte: e come si poteva sospettare, l’emergenza non si è fatta attendere. La giornata che si sta per chiudere, infatti, volge al termine con un bilancio preoccupante nei numeri, ovvero con. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Roghi nel Salento, decine d’interventi. Vasto incendio tra Castro e Santa Cesarea

In questa notizia si parla di: Castro Santa Cesarea Roghi

Il fuoco minaccia la costa di Castro, due i roghi circoscritti - E' stato necessario l'intervento di diverse pattuglie dei Vigili del fuoco e di un Canadair decollato dalla Calabria che ha effettuato 18 lanci per circoscrivere i due roghi divampati sulla costa ... Leggi su rainews.it

Terribile incendio tra Santa Cesarea e Castro. Le fiamme coprono la strada - Lì dove fino ai primi anni novanta era attivo il cementificio del gruppo Ferruzzi ora totalmente dismesso la campagna si è ... Leggi su leccenews24.it

Tre fronti di fuoco, vasto incendio tra Castro e Santa Cesarea. Lambite le discoteche - Almeno tre i fronti di fuoco attivi e poi domati: uno sulla via Litoranea, uno in direzione di Santa Cesarea Terme, nei pressi della discoteca Guendalina e il terzo in direzione Castro. Leggi su lecceprima.it