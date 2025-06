Rodriguez rivela | Parlai con Ausilio poi Mirabelli mi convinse!

Ricardo Rodriguez svela i retroscena del suo trasferimento in Italia, rivelando come un semplice colloquio con Ausilio e la successiva convincente di Mirabelli abbiano fatto la differenza. L'ex terzino svizzero, infatti, ha confessato di essere stato vicino all’Inter, ma alla fine i sogni sono diventati rossoneri. Una scelta che ha segnato la sua carriera e ora si prepara a raccontare tutto, anche ciò che non è mai stato detto.

Ricardo Rodriguez ha raccontato un retroscena relativo al momento del suo approdo in Italia, in particolare al Milan. Lo svizzero fu infatti contattato anche dall’Inter, ma alla fine prevalsero i rossoneri. IL RACCONTO – Ricardo Rodriguez ha rilasciato un’intervista a Calciomercato.com su vari temi connessi alla sua esperienza in Italia. A cominciare dal mancato trasferimento all’ Inter, nonostante i discorsi effettuati quando lo svizzero indossava la maglia del Wolfsburg: «Qualche mese prima (di passare al Milan, ndr.) avevo parlato con Ausilio, ma piacevo molto a Mirabelli. Quest’ultimo mi voleva fortemente in un periodo nel quale avevo chiesto alla societĂ tedesca di fare una nuova esperienza, dopo 5 anni e mezzo in Germania». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Rodriguez rivela: «Parlai con Ausilio, poi Mirabelli mi convinse!»

