Rocella | Per fare famiglia serve famiglia rafforzeremo centri come hub servizi

In un’epoca in cui le sfide demografiche si fanno sempre più evidenti, la recente riflessione sulla necessità di una famiglia come hub di supporto e solidarietà rivela un approccio più profondo e autentico. Non si tratta solo di numeri, ma di capire le vere motivazioni dietro la scelta di avere figli. Per costruire un futuro più solido, serve una comunità forte: perché, sì, per fare famiglia serve famiglia.

(Adnkronos) – “È un rapporto che indaga proprio le motivazioni per cui non si fanno figli, quindi non soltanto numeri e non soltanto limitandoci alle questioni economiche, che certamente sul piano individuale hanno il loro peso, ma cercando di capire per esempio che cosa significa lo slogan ‘per fare famiglia serve famiglia’”. Così la ministra . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: Famiglia Fare Serve Rocella

“In Svezia i papà possono davvero fare la loro parte in famiglia”: il parere di una tata in trasferta - In Svezia, la condivisione delle responsabilità genitoriali tra mamme e papà è una realtà sorprendente.

Rocella: "Per fare famiglia serve famiglia, rafforzeremo centri come hub servizi" - “È un rapporto che indaga proprio le motivazioni per cui non si fanno figli, quindi non soltanto numeri e non soltanto limitandoci alle questioni economiche, che certamente sul piano individuale hanno ... Leggi su msn.com

Roccella: “Fare figli è una scelta culturale, non solo economica. Vanno rafforzate le reti di prossimità” - “Molti giovani non rinunciano a diventare genitori per mancanza di reddito, ma per la difficoltà di mantenere il proprio stile di vita. Leggi su msn.com

DENATALITÀ, ROCCELLA: “NON SOLO NUMERI, SERVONO RETI DI PROSSIMITÀ PER RICOSTRUIRE IL WELFARE FAMILIARE” - Roma, 9 giu – “Questo rapporto è importante perché non si limita a restituire numeri, ma cerca di comprendere le motivazioni profonde per cui oggi non si fanno figli. Leggi su 9colonne.it