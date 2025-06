Roberto Crudeli torna a Forte dei Marmi | nuovo allenatore dei rossoblù

Dopo un lungo e appassionante viaggio di dieci anni lontano dalla sua Forte dei Marmi, Roberto Crudeli torna a casa. Come nelle storie d’amore più emozionanti, il suo ritorno è un abbraccio tanto atteso dai tifosi rossoblù. Oggi alle 18.30, al PalaForte, viene presentato come nuovo allenatore: un momento di rinascita e di speranza. Con entusiasmo e orgoglio, sa che il suo compito sarà quello di scrivere un nuovo capitolo di successi.

Un viaggio lungo 10 anni. Tanto è durato il percorso di Roberto Crudeli lontano dalla sua Forte dei Marmi ma alla fine, come nelle più belle storie d’amore, ci si ritrova, ci si ricongiunge. È lui il nuovo allenatore dei rossoblù e sarà presentato oggi alle 18.30, dal presidente Piero Tosi e dal direttore Valter Luisi, al PalaForte. Carico di tantissimo entusiasmo, motivato da quell’orgoglio che non gli ha mai fatto difetto, sa che il compito che lo attende non sarà facile, ma non si scompone più di tanto. Roberto torni a casa. Quanti sei felice, emozionato? "Sono felicissimo. Forte dei Marmi è la mia città , il mio amore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net