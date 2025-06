Roberta Di Laura rappresenta l’Italia al 62° Congresso Mondiale di Danza in Messico

Roberta Di Laura, rinomata danzatrice italiana di Taranto, ha portato l’eccellenza del nostro paese al 62° Congresso Mondiale di Ricerca sulla Danza in Messico. Con una masterclass innovativa sulla danza propedeutica, ha catturato l’attenzione internazionale, consolidando il suo ruolo di protagonista nel panorama della danza classica e contemporanea. La sua partecipazione testimonia l’impegno dell’Italia nel promuovere l’arte e la cultura a livello globale, lasciando un segno indelebile nel mondo della danza.

Roberta Di Laura, celebre danzatrice professionista italiana originaria di Taranto, ha rappresentato l’Italia al 62° Congresso Mondiale di Ricerca sulla Danza, svoltosi recentemente in Messico, consolidando il suo ruolo di riferimento nel panorama internazionale della danza classica e contemporanea. L’artista pugliese ha partecipato al prestigioso evento con una Masterclass sulla danza propedeutica, trasmessa in video presso il Teatro di Atequiza, conquistando l’attenzione di esperti e professionisti del settore provenienti da tutto il mondo. Dopo il successo riscosso in Turchia, la sua presenza in Messico conferma la reputazione internazionale della Di Laura come una delle figure più autorevoli e influenti nella danza italiana. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com