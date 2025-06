Rkomi parla ai fan il motivo del tour annullato | Ci vediamo in teatro

rkomi parla ai fan, spiegando il motivo dietro l'annullamento del tour: una scelta difficile ma necessaria. Dopo aver riflettuto, ha capito che i palazzetti non erano il contesto migliore per esprimere al massimo il suo ultimo lavoro. Le prossime settimane e mesi saranno dedicate a un nuovo percorso, più intimo e autentico, perché ci vediamo in teatro: un palco che rispecchia la sua vera essenza e il legame con i suoi fan.

Aveva fatto molto discutere l'annuncio delle date cancellate del tour di Rkomi. La notizia aveva avuto così tanta risonanza da diffondersi anche tra chi non aveva la minima intenzione di ascoltarlo dal vivo. Tour annullato, il motivo. Ci ha probabilmente messo un po' troppo tempo, ma alla fine Rkomi si è reso conto che i palazzetti non rappresentavano esattamente il luogo ideale per il suo ultimo album. Per le prossime settimane e mesi i fan avrebbero dovuto accoglierlo in svariate città , compresa Milan, con tappa al Forum di Assago. Ha invece rinunciato a una serie di spettacoli, che però terrà lo stesso, per quanto in forma diversa.