Rkomi dopo il tour annullato annuncia ' Mirko nei teatri' | date e biglietti

Dopo l’annullamento del tour, Rkomi sorprende i fan annunciando un nuovo ciclo di spettacoli nei teatri, dove ogni palco si trasforma in un’atmosfera intima e autentica. Per questo suo ultimo album, i palazzetti non erano più adatti, e così il cantautore ha scelto di valorizzare l’essenza della musica in ambienti più raccolti. Scopri tutte le date e assicurati i biglietti per vivere un’esperienza unica, perché i teatri hanno un’anima, e ora anche Rkomi ne ha una tutta da scoprire.

Per questo album i palazzetti non erano proprio adatti. Così Rkomi ha annullato il tour previsto per le prossime settimane e mesi, con una tappa anche al Forum di Assago, è ha 'riannunciato' una serie di spettacoli che però si terranno nei teatri. "I teatri hanno un’anima - scrive il cantante sui. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Rkomi dopo il tour annullato annuncia 'Mirko nei teatri': date e biglietti

In questa notizia si parla di: Rkomi Tour Annullato Teatri

Rkomi annulla all’improvviso i concerti estivi. Perché ha fatto saltare le date e il calendario del nuovo tour: «Preferisce ambienti più intimi» - Rkomi sorprende tutti e annulla i concerti estivi, puntando su esperienze più intime. In un panorama musicale sempre più affollato, il cantante milanese sceglie di rimanere fedele alla sua autenticità, abbandonando le grandi arene.

Annunciato il tour di Rkomi “Mirko nei teatri” per l’autunno - , sono annunciati oggi gli appuntamenti di Mirko nei teatri, il tour di Rkomi – prodotto ed organizzato da Friends&Partners e V ... Leggi su askanews.it

RKOMI “Mirko nei teatri” le nuove date del tour 2025 [Info e Biglietti] - Rkomi annuncia il tour Mirko nei teatri: una serie di live intimi e viscerali, perfetti per dare corpo e voce al suo album più personale, decrescendo. Leggi su newsic.it

Rkomi annulla tutte le date del tour e scoppia il giallo, ma il motivo è solamente artistico - Selvaggia Lucarelli si spinge più avanti nella sua newsletter rivelando che lunedì sarà comunicata non solo la nuova agenzia, ma saranno rese note anche le date del tour teatrale che vedrà la luce ... Leggi su ilfattoquotidiano.it