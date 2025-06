Rkomi annulla i concerti estivi e annuncia il tour nei teatri | il cambio di rotta

Rkomi sorprende i fan e cambia direzione: dopo aver annullato i concerti estivi, annuncia il tour nei teatri "Mirko nei teatri 2025". Un passo importante verso un'esperienza più intima e riflessiva, che promette di coinvolgere profondamente il pubblico. La sua musica si trasforma in un viaggio nell’anima, rendendo questa nuova avventura imperdibile per chi desidera scoprire il lato più profondo dell’artista. Il viaggio sta per cominciare…

(Adnkronos) – Rkomi cambia rotta e annuncia un nuovo tour nei teatri. Si chiama 'Mirko nei teatri 2025' e partirĂ a novembre, toccando le principali cittĂ italiane. "Questo tour non sarĂ solo una serie di concerti, è un viaggio nell’anima", scrive il cantante, segnando una svolta piĂą intima e riflessiva nella sua carriera. L'annuncio arriva . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Rkomi annulla i concerti estivi e annuncia il tour nei teatri: il cambio di rotta

In questa notizia si parla di: Teatri Tour Rkomi Annuncia

Monumenti aperti, prima edizione a Chieti: alla scoperta del patrimonio locale attraverso un accattivante tour nei teatri - Benvenuti a

Annunciato il tour di Rkomi “Mirko nei teatri” per l’autunno - , sono annunciati oggi gli appuntamenti di Mirko nei teatri, il tour di Rkomi – prodotto ed organizzato da Friends&Partners e V ... Leggi su askanews.it

RKOMI “Mirko nei teatri” le nuove date del tour 2025 [Info e Biglietti] - Rkomi annuncia il tour Mirko nei teatri: una serie di live intimi e viscerali, perfetti per dare corpo e voce al suo album più personale, decrescendo. Leggi su newsic.it

Rkomi debutta in concerto nei teatri: “Ci vediamo lì, a luci spente” - L’anteprima di Milano e le informazioni sui biglietti ... Leggi su radioitalia.it