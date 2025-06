Rixi | In Veneto rischiamo di fare gli stessi errori di Genova

In un Veneto che si prepara a sfidare il futuro, le parole del viceministro leghista rivelano le tensioni e le speranze di una regione in bilico tra autonomia e collaborazione nazionale. Con il rischio di ripetere gli errori di Genova, l’attenzione si concentra su progetti chiave come il Ponte sullo Stretto e le aperture politiche di Fdi. Ma cosa ci riserva davvero il prossimo capitolo? Continua a leggere.

Il viceministro leghista: «Senza Zaia ci sarebbero spinte autonomiste incontrollabili, apprezzo le aperture di Fdi sul terzo mandato. Il Ponte sullo Stretto sta per partire». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Rixi: «In Veneto rischiamo di fare gli stessi errori di Genova»

