Rivoluzione in via Massarenti a Bologna quando inizia il cantiere e come cambia la viabilità

A Bologna, l’estate 2025 si accende con una vera e propria rivoluzione in via Massarenti. Dal 23 giugno, i lavori di manutenzione straordinaria cambieranno il volto della strada e la viabilità, coinvolgendo un tratto cruciale tra via del Parco e via Rimesse. Preparati a scoprire come questi interventi trasformeranno il traffico cittadino e quali soluzioni temporanee saranno adottate per garantire la mobilità. La città si rinnova: scopri cosa aspettarti.

Bologna, 9 giugno 2025 – Tornano i cantieri estivi in città, come se non bastassero quelli del tram che non conoscono sosta. Da lunedì 23 giugno a fine agosto il tratto di via Massarenti compreso tra via del Parco e via Rimesse sarà interessato da importanti interventi di manutenzione straordinaria della strada e dei marciapiedi. Si tratta della seconda tranche di lavori previsti lungo i quasi 3 chilometri di via Massarenti, iniziati la scorsa estate con il rifacimento del tratto tra i viali e via Zaccherini Alvisi. Già previsto, seppur non calendarizzato, anche il rifacimento delle ultime tranche necessarie al completo rifacimento di una delle più importanti arterie della città: tra via Del Parco e la Rotonda Paradisi e tra via Alvisi e via Palagi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rivoluzione in via Massarenti a Bologna, quando inizia il cantiere e come cambia la viabilità

