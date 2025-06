Rivoluzione del corpo | perché finalmente stiamo riscrivendo le taglie?

rivoluzionando il modo in cui percepiamo e valorizziamo le diversità del corpo. Ora, la moda abbraccia tutte le taglie, celebrando l’unicità di ogni silhouette e promuovendo un messaggio di autenticità e inclusione. Dopo anni di imposizioni irrealistiche, siamo finalmente pronti a riscrivere le regole, rendendo la bellezza accessibile a tutti. La rivoluzione del corpo sta cambiando le regole del gioco, e questa è solo l’inizio.

