Rivolta nel carcere di Marassi la Procura potrebbe contestare il reato di devastazione

La rivolta nel carcere di Marassi scuote l'istituzione penitenziaria, con la procura pronta a contestare il reato di devastazione. Dopo le intense proteste del 4 giugno, durante le quali i detenuti hanno provocato ingenti danni, il pubblico ministero attende ancora una relazione dettagliata dagli investigatori. L'esito di questa analisi sarà fondamentale per comprendere l'entità dei danni e definire le eventuali responsabilità , segnando un momento cruciale nella gestione della situazione.

Il pm attende una relazione finale degli investigatori sui danni causati dai detenuti che lo scorso 4 giugno nelle circa due ore di proteste hanno spaccato numerosi mobili, arredamenti e attrezzature elettroniche. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Rivolta nel carcere di Marassi, la Procura potrebbe contestare il reato di devastazione

In questa notizia si parla di: Rivolta Carcere Marassi Procura

Rivolta nel carcere a Brissogne, 5 agenti intossicati: detenuti hanno dato fuoco a materassi e lenzuola - Una violenta rivolta è scoppiata nel carcere di Brissogne, dove cinque agenti sono rimasti intossicati a causa di incendi appiccati dai detenuti.

Dopo i disordini esplosi nel carcere Marassi di Genova per le violenze subite da un detenuto, la Procura indaga su possibili omissioni da parte degli agenti della Polizia penitenziaria. Il cappellano al Tg3: "Mai visto un episodio così grave in 20 anni" Partecipa alla discussione

Mercoledì nel carcere Marassi di Genova c’è stata una violenta protesta: la procura ha parlato di un «atto di solidarietà » e di un regolamento di conti fatto in assenza di istituzioni in grado di accorgersi di quello che stava accadendo Partecipa alla discussione

Rivolta nel carcere di Marassi, la Procura potrebbe contestare il reato di devastazione - Il pm attende una relazione finale degli investigatori sui danni causati dai detenuti che lo scorso 4 giugno nelle circa due ore di proteste hanno spaccato ... Leggi su ilsecoloxix.it

Rivolta in carcere a Marassi: la Procura valuta il reato di devastazione e saccheggio - La rivolta aveva tenuto sotto scacco la struttura penitenziaria per almeno due ore ed era cessata non appena ai detenuti era stato comunicato che i 4 responsabili dello stupro erano stati trasferiti ... Leggi su msn.com

Abusi nel carcere di Genova Marassi: 18enne stuprato e torturato da quattro compagni di cella, si indaga su omissioni agenti - 18enne vittima di stupro e torture nel carcere di Marassi: quattro compagni di cella sotto inchiesta, indagini in corso. Leggi su gay.it